Ekinözü’nde 18 taşınmaz ihale ile satılacak

Ekinözü Milli Emlak Şefliği, ilçeye bağlı Kandil ve Alişar Mahallesi’ndeki toplam 18 taşınmazı satışa çıkardı. Bağ yeri ve arazi vasfındaki taşınmazların 2’si Kandil Mahallesi’nde, 16’sı ise Alişar Mahallesi’nde yer alıyor. 1250 TL ile 60 bin lira arasında değişen tahmini bedellerle satışa çıkarılan taşınmazların ihalesi ise, 31 Mart’ta yapılacak.

Hazineye ait taşınmazların satışı KDV’ye tabi olmadığı gibi ferağ işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaf tutulacak. Satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisinden muaf olacak.

Taşınmazların satış bedeli peşin veya en az ¼ ‘ü peşin, kalan kısmı kanuni faiz uygulanmak suretiyle 2 yıl içinde yasal faiz uygulanmak suretiyle 8 eşit taksitle ödenebilecek.