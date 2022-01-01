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Ekinözü yeni yıla depremle uyandı

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nden alınan verilere göre merkez üssü Ekinözü ilçesine bağlı Ambar Mahallesi olan 2,6 şiddetinde deprem meydana geldi.

Ekinözü yeni yıla depremle uyandı
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2021 yılında Türkiye ve yakın çevresinde toplam 23 binden fazda deprem meydana geldi. Buna göre, geçtiğimiz sene 6'dan büyük 3 deprem oldu, toplam deprem sayısı ise 23 bin 753 olarak kayıtlara geçti.

2022 yılının ilk depremlerinden biri ise Ekinözü ilçesinde kaydedildi. Merkez üssü ilçeye bağlı Ambar Mahallesi olan 2,6 şiddetindeki deprem, çevre mahallelerde de hissedildi. Depremin derinliği ise 6.92 km olarak hesaplandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı ise Ekinözü’ndeki depremin şiddetini 2,5 olarak açıkladı.

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