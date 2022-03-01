Ekinözü emniyeti KADES tanıtım standı açtı

Ekinözü İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, kadına yönelik şiddette dikkat çekmek ve KADES tanıtımının yapılması amacıyla stant kurdu. Stant başında hazır bulunan Ekinözü İlçe Emniyet Amiri Bahadır Taphasan ve İlçe Jandarma Komutanı Sedat Yılmaz, Elbistan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personeli ile polis ekipleri, kadına yönelik her türlü şiddetin önlenmesi amacıyla hayata geçirilen KADES uygulaması hakkında gerekli bilgilendirmeler yaptıktan sonra uygulamanın cep telefonlarına indirilerek nasıl kullanmaları gerektiği konusunda da yardımcı oldu.

Standı ziyaret eden Ekinözü Kaymakamı Abdulhamit Bağış da, bir araya geldiği vatandaşlara KADES uygulamasının önemini anlatarak uygulamaya bizzat destek verdi.

KADES uygulamasının yaygınlaştırılması ve toplumda farkındalık oluşturarak daha fazla hedef kitleye ulaşabilmek amacıyla stant açıldığını belirten Kaymakam Bağış, kadına yönelik şiddetle etkin ve hızlı şekilde mücadele edilebilmesi için KADES uygulamasının önem taşıdığını söyledi.

Ekinözü İlçe Emniyet Amiri Bahadır Taphasan da, “KADES uygulaması; akıllı telefonlara Google Play Store ve Apple Store uygulamasından indirilen bir uygulama. KADES, TC kimlik numarasını girerek ve sonrasından Emniyet Genel Müdürlüğü serverlarından gelen aktivasyon kodu ile aktif hale getirebiliyor. Uygulama ile aile içi ve kadına yönelik şiddet mağduru kadınların acil durumlarda cihaz konum bilgisini açarak bir tuşla 112 Acil Çağrı merkezine ulaşarak, yardım çağrısının yapıldığı olay yerine en yakın ekip veya devriyenin sevk edilerek olaya müdahalesi sağlanıyor.

Biz de kadına daha etkin mücadele edebilme adına ilçemizdeki kadınları, KADES hakkında bilgilendirmek amacıyla stant açtık. Standa gelen kadınlara, cep telefonuna KADES uygulamasının nasıl indirileceği, nasıl kullanılacağı, uygulamalı olarak anlattık ve broşür dağıttık. Bu tür uygulamalarla vatandaşlarımızın bilgilendirilmesine devam edeceğiz” dedi.