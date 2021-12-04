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Ekinözü Belediyesi’ne hizmet aracı hibesi

Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker, Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ilçede belediyecilik hizmetlerinde kullanılmak üzere araç hibe edildiğini söyledi.

Ekinözü Belediyesi’ne hizmet aracı hibesi
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Ekinözü Belediyesi’nin araç parkını güçlendirmek için belediye bütçesinin yanı sıra hibe şeklinde de temin etme yollarını kullandıklarını belirten Başkan Bilal Eker, “Ekinözü Belediyesi olarak kısıtlı bütçelerle hizmet etme yarışındayız. 22 mahallemiz ve 77 mezramızla oldukça geniş bir coğrafyada halkımızı, belediyeciliğin en iyisi ile buluşturma gayretimizde ihtiyaç duyduğumuz araç ve iş makinelerini temin etmek için de çeşitli girişimlerde bulunuyoruz. Bu kapsamda da Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğümüzle yaptığımız görüşmeler sonrasında belediyemize bir hizmet aracı hibe edildi. Bu araç, personel taşıma başta olmak üzere belediyemizin hizmet birimlerinin emrinde kullanılacak.

Araç parkımızın güçlendirilmesini sağlayan Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürümüz Ali Nuri Öksüz’e ilçem adına teşekkür ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

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Ekinözü Belediyesine Hizmet Aracı Hibesi