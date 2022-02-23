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Ekinözü Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası açıyor

Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker, günde 4 bin ekmeğin üretileceği Halk Ekmek Fabrikası’nın kurulumunda son aşamaya geldiklerini söyledi.

Ekinözü Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası açıyor
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200 gramlık ekmeğin 1,5 liradan vatandaşların sofrasına ulaştıracaklarını vurgulayan Başkan Eker, “Halk Ekmek Fabrikamızı, ramazan ayına yetiştirmeye çalışıyoruz” dedi.

Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker, ilçedeki vatandaşlara ucuz ve kaliteli ekmek sunmak için başlattıkları Halk Ekmek projesini yerinde inceledi.

Halk Ekmek Fabrikası’nda son rötuşların yapıldığını belirten Başkan Eker, son teknolojiyle donatılacak fabrikanın 4 bin ekmek kapasiteli olacağın bilgisini verdi.

Ekmek zamlarının ardından talebin artması üzerine, Ekinözü halkının sesine kulak verdiklerini ifade eden Başkan Bilal Eker, “Biz halkımıza hizmet etmek için talip olduk. Söz verdik şimdi yapıyoruz hamdolsun. Halk Ekmek Fabrikamızın çevre düzenlemesini son hızıyla devam ettiriyoruz. Halkımızın bütçesini ve sağlığını düşünerek sağlıklı ve daha ucuza en temel gıda ürünü olan ekmeğimizi vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” diye konuştu.

Başkan Eker, “Kendi öz kaynaklarımızla kendi Halk Ekmek Fabrikamızı açıyoruz. İnşallah, ramazan ayı girmeden açacağız. Günde 4 bin adet üretim planımız var. 200 gram şeklinde üretilecek ekmekler, 1,5 liradan satılacak. Nisan ayı içerisinde üretime geçmiş olmayı hedefliyoruz. Halkımıza hem ucuz hem de kaliteli ekmek üreteceğiz. İlçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

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