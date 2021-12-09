Ehliyet fiyatları da zamlandı

Ülke genelinde gıdadan akaryakıta ve temel tüketim maddelerine gelen yüksek zamlardan, ehliyet ücretleri de nasibini aldı. Ehliyet fiyatları; kurs, harç ve sınav ücretinin toplanması ile belirleniyor. Elbistan’da ehliyet kursu ücretleri de uygulanan zamla yeni rakamlar belli oldu. Değişen rakamlara göre, A1 sınıfı ehliyet almak isteyenler; 1500 lira kurs ücreti, 720 lira harç, 350 lira da sınav ücreti olmak üzere 2 bin 570 lira ödeyecek. A2 sınıfı için 2 bin 970, A sınıfı için 3 bin 470, B sınıfı için 4 bin 990, C, CE ve D sınıfı için de 5 bin 820 lira ücret ödeyecek. D1 sınıfının toplam ücreti ise 5 bin 70 lira olarak belirlendi.

Yazılı sınavda kalanlar 200, direksiyon sınavında kalanlar ise yeniden sınava girmek için 400 lira ekstra ücret ödeyecek.

Ehliyet harçlarında; 2022 yılında uygulanacak harç miktarları, halihazırda yüzde 36 olarak açıklanan yeniden değerleme oranı kadar da artacak.