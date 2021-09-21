Edebiyat Yolu'nu her gün 23 bin araç kullanıyor

Kahramanmaraş ile özdeşleşen, sanat ve edebiyat dünyasının mihenk taşları olarak kabul edilen Aşık Mahzuni Şerif, Abdurrahim Karakoç, Bahaettin Karakoç, Sezai Karakoç, Necip Fazıl Kısakürek, Nuri Pakdil, Erdem Bayazıt, Rasim Özdenören, Alaaddin Özdenören, Cahit Zarifoğlu, Ali Kutlay ve Hayati Vasfi Taşyürek'in ismini taşıyan tünel ve viyadüklerin olduğu Edebiyat Yolu'ndan her gün 23 bin aracın geçiş sağladığı bildirildi.

Kahramanmaraş-Göksun arasındaki 80 kilometrelik yolu 64 kilometreye, 80 dakikalık süreyi de 41 dakikaya indiren Edebiyat Yolu’nda, Türk edebiyatının önde gelen isimleri ise yol güzergahında bulunan 11 tünel ve 2 viyadükte yaşatılıyor. Yol üzerinde, gidiş-geliş ayrı olmak üzere toplam 16 bin 316 metre uzunluğunda 11 çift tüp tünel bulunuyor. 570 metre 2 viyadük, 145 metre 3 köprü ve 734 metre 6 köprülü kavşak yer alıyor.

Kahramanmaraş-Kayseri ve Gaziantep karayoluyla bütünleşen, doğu-batı, kuzey-güney bağlantısının parçası olan ve transit trafik ile turizm sirkülasyonunu sağlıyor.