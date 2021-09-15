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Eczane Acer, törenle hizmete açıldı

Elbistan'da eczacılık sektörüne yeni bir isim daha katıldı. Eczacı Hasan Hüseyin Acer, tarafından işletilecek Eczane Acer, hizmet vermeye başladı.

Eczane Acer, törenle hizmete açıldı
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İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden 2019 yılında mezun olan Eczacı Hasan Hüseyin Acer tarafından işletilecek Eczane Acer, Güneşli Mahallesi, Emniyet Caddesi üzerinde düzenlenen törenle açıldı.

Açılışa Elbistan Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç, Kahramanmaraş Eczacı Odası Elbistan Temsilcisi Sebahattin Doğan,  İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yahya Acer, Diyanet-Sen Kahramanmaraş İl Başkanı Şevket Bozdoğan, Diyanet- Sen Elbistan Temsilcisi Mehmet Yapıcı, Din Görevlileri Derneği Başkanı Necati Aydoğan ve davetliler katıldı.

Elbistan Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç’ın yaptığı duanın ardından Eczacı Hasan Hüseyin Acer, açılış kurdelesini protokol üyeleri ile birlikte kestiler.

Eczane Yerleştirme Sistemi Elbistan’da açılan ilk eczane olduklarını belirten Eczacı Hasan Hüseyin Acer, “Eczanemizde tüm resmi kurumların reçetelerini veriyoruz. Ayrıca eczanemizde anne-bebek ürünleri, kişisel bakım ürünleri, dermokozmetik ürünleri ve vitamin ürünlerinde de geniş bir ürün yelpazesine sahibiz” dedi.

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