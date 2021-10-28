Duyma problemlerine koklear implant yöntemiyle çözüm

KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Polikliniği, 2018 yılında ulusal tarama programına dâhil edilip ileri tanı ve tedavi merkezi unvanına sahip sayılı referans merkezlerinden birisi olarak hastalara hizmet veriyor.

Poliklinik, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsrafil Orhan’ın öncülüğündeki 5 kişilik hekim kadrosu, koklear implant ameliyatı ile işitme kaybı olan çocukların ve erişkinlerin umudu oldu.

Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Gazi Yıldız, doğumdan önce ya da doğumdan sonra meydana gelen nedenlerle, kulağın ses duyma özelliğini tamamen veya kısmen kaybetme durumunda, koklear implant yöntemi ile işitme kaybının önüne geçilebileceğini söyledi.

İşitme kaybı sorunu olan ve işitme cihazları ile yeterli seviyede duyabilen, uzun zamandan beri ileri düzeyde işitme kaybı sorunu olan çocuk hastaların, doğumsal işitme kayıpları nedeniyle problem yaşadığının altını çizen Yıldız, kulak burun boğaz anabilim dalında 4 yıldır başarıyla yürütülen koklear implant ameliyatlarının, pandemi döneminde de kesintisiz olarak devam ettiğini belirtti.

Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Gazi Yıldız, “Ameliyata uygun olarak seçilen aday için koklear implant operasyonu, genel anestezi altında yaklaşık 2-4 saat sürer. Operasyonun riski diğer kulak operasyonlarına benzer şekildedir ve en önemlileri ameliyat sonrası işitme kaybı devam etmesi, yüz felci ve beyin omurilik sıvısının gelmesidir. Ameliyatta kulak arkasına yapılan kesiyle protez için yuva hazırlanır. Ses sinyallerini taşıyacak elektrotlar iç kulağa yerleştirilir. Ameliyat sırasında protezin çalıştığı kontrol edildikten sonra ameliyat sonlandırılır. Hastaya ağrı kesici; enfeksiyon riski açısından ise antibiyotik tedavisi verilir. Hastanın pansumanları günlük olarak kontrol edilerek hasta doktorunun uygun gördüğü zamanda taburcu edilir. Biyonik kulak protezinin dış parçası, ameliyat yarası iyileştikten 3-6 hafta sonra takılır. Ameliyat sonrası dönemde hastanın yakın takibi, işitme ve konuşma rehabilitasyonu gerekmektedir” dedi.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinin ilave yatırımlar ve güncel teknolojilerle sürekli kendini yenileyerek bölge insanına şifa dağıttığını belirtti.

İnsanı yaşat ki devlet yaşasın düsturuyla hareket ettiklerini belirten Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, üniversite hastanesinde vatandaşlara daha kaliteli ve daha iyi hizmet alması için önemli çalışmalar yapıldığını ve yapılmaya devam edeceğinin altını çizdi.

Koklear implant tedavisini gerçekleştiren hekimlere ve diğer sağlık çalışanlarına teşekkür eden Rektör Can, koklear implant tedavisinin SGK kapsamında devlet destekli ve ücretsiz olduğunu sözlerine ekledi.