Duru bebeğe bir destek de Dulkadiroğlu Anadolu Lisesi’nden

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde yaşayan Spinal Muskuler Atrofi (SMA) hastası 19 aylık Destan Duru Evren’in yurt dışındaki tedavisi için valilik onaylı yardım kampanyası başlatıldı. Aile fertleri, “Destan Duru Evren Yaşasın” başlığı ile başlatılan kampanya kapsamında sosyal medya ve basın aracılığı ile hayırseverler ile vatandaşlardan destek talebinde bulundu. Destan Duru’nun ailesinin, “Umudumuzu kaybetmek istemiyoruz’ şeklindeki çağrısı, Elbistan Dulkadiroğlu Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından da duyuldu. Okulda başlatılan kampanya çerçevesinde öğrenciler harçlıklarını biriktirerek 5 bin 500 lira para topladı. Toplanan para, Destan Duru için açılan banka hesabına yatırıldı.

Konuyla ilgili olarak değerlendirme yapan okul müdürü Yaşar Özkara, “SMA hastası olan Duru bebeğin tedavi masraflarına destek olmak adına başlatılan kampanyaya Elbistan Dulkadiroğlu Anadolu Lisesi sosyal yardımlaşma ve dayanışma kulübü öğretmen ve öğrencilerinin çalışmaları ile okul genelinde 5 bin 500 lira toplandı. Sayın valimizin tensipleri ile başlatılan kampanyaya okulumuz öğretmen ve öğrencilerinin yapmış oldukları bağışlarla katkıda bulunduk. Duru bebek nezdinde tüm hastalarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum ve katkıda bulunan tüm öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum” dedi.