Dünyanın en saçma binasının yıkım ihalesi 9 Kasım’da

Yıkım süreci ile ilgili olarak tartışmaların odağında bulunan Google'da 'Dünyanın en saçma binası' olarak yapılan aramada ilk sıralarda çıkan 18 katlı İl Özel İdare Binası’nın yıkımı için start veriliyor. ‘Sarı bina’ olarak adlandırılan yapı, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin planladığı meydan projesi kapsamında yıkılacak. Kahramanmaraş Valiliği ve eski adliye binasının da yer aldığı projede ilk yıkım eski adliye binası ile başlamıştı. Binanın tamamen boşaltılmasının ardından yıkım için ilana çıkıldı. KDV dâhil 1 milyon 43 bin 750 TL olarak belirlenen muhammen bedelden başlayacak olan ihale, 9 Kasım’da Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılacak.

İhale açık teklif usulü ile gerçekleştirilecek.