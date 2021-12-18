Dünyanın en saçma binasının son kiracısı da taşınıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin şehir merkezinde bütüncül bir tarihi doku oluşturacak Şehir Meydanı projesi kapsamında çalışmalar devam ediyor. Yıkım süreci ile ilgili olarak tartışmaların odağında bulunan Google'da 'Dünyanın en saçma binası' olarak yapılan aramada ilk sıralarda çıkan 18 katlı İl Özel İdare Binası’nın çevresindeki eski adliye ve il emniyet müdürlüğünün bazı birimlerinin içinde bulunduğu binaların yıkımları tamamlandı. Sarı bina olarak adlandırılan Özel İdare İş Merkezi’nin yıkım ihalesi de 6 milyon liranın üzerinde bir bedelle gerçekleşmişti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kentsel dönüşüm alanı ilan edilmesiyle başlanan süreçte, Özel İdare İş Merkezinin yılsonunda yıkılması planlanırken; binadaki son kiracı olan Onikişubat Kaymakamlığı’nın da taşınma işlemleri tamamlandı.