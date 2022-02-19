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Dünya markası Bargello’nun Elbistan şubesi açıldı

Parfüm başta olmak üzere kozmetik sektöründe dünya markası olan Bargello, Elbistan şubesi ile hizmet vermeye başladı. Mağazada, açılışa özel kampanya düzenleniyor.

Dünya markası Bargello’nun Elbistan şubesi açıldı
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Ahmet Karacabey Caddesi’ndeki Bargello Elbistan şubesinde, 400’den fazla koku alternatifi ile parfüm, vücut spreyi, duş jeli, kolonya, deodorant, roll on, antiperspirant, ortam kokusu, araç kokusu ve kurumsal kokulandırma cihazı olan ScentPlus gibi farklı ürünleri sizlerin beğenisine sunuyor.

Kozmetik sektöründe 30 farklı ülkede hizmet veren dünya markası Bargello’nun Elbistan şubesini açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten işletme sahibi Nurettin Deniz, “Bargello, 1950 yılında kurulmuş,  dünya çapında 30 farklı ülkede 400’den fazla mağaza sayısına ulaştı. Bargello, sektöründe ilk akla gelen marka olmanın gururunu yaşıyor. Üretimine, koku ile alakalı her türlü ürünü üretebilme kapasitesine ve 9.000 m² alana sahip fabrikasında devam eden Bargello, yurtiçi ve yurtdışı üretim ve satış için gerekli tüm sertifikalara sahip bir dünya markası olarak yoluna devam etmektedir.

ISO 9001 ve ISO 22716 (GMP) kalite standartlarına uygun üretim yapmaktadır” dedi.

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Dünya Markası Bargellonun Elbistan şubesi Açıldı