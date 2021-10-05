Drone destekli trafik denetimleri yapılacak

İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada; denetimlerin trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştirileceği anımsatıldı.

Açıklamada; İlimizde trafiğin yoğun olduğu güzergâhlar ile kavşak konumunda olan kesimlerde, 08 Ekim-15 Kasım 2021 tarihleri arasında tüm günlerde hava araçlarıyla (drone) özel trafik denetimi gerçekleştirilecektir. Havadan yapılacak denetimler; sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, Kırmızı Işık İhlali, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme-makas atma, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak/park etmek gibi kural ihlali yapan araçlar başta olmak üzere trafik kazalarına sebep olan diğer ihlallerde takip edilecektir” denildi.