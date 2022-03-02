Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Kaymakam Demir’den ‘TURKOVAC’ çağrısı
Kaymakam Demir’den ‘TURKOVAC’ çağrısı
ETSO’da devlet destekleri ve teşvikleri anlatılacak
Av sezonu 6 Mart’ta kapanıyor
Av sezonu 6 Mart’ta kapanıyor
Karahasanuşağı’ndaki taşınmazların satış ihalesi ertelendi
Karahasanuşağı’ndaki taşınmazların satış ihalesi ertelendi
Öğretmenevi kompleksinde proje revizyonu onaylandı
Öğretmenevi kompleksinde proje revizyonu onaylandı
banner191
banner162

Drone destekli trafik denetimi yapılacak

Kahramanmaraş genelinde 4 Mart-25 Nisan tarihleri arasında trafiğin yoğun olduğu noktalarda drone denetimlerinin yapılacağını duyurdu.

Drone destekli trafik denetimi yapılacak
banner167

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü’nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada; denetimlerin trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştirileceği anımsatıldı.

Açıklamada; “İlimizde trafiğin yoğun olduğu güzergâhlar ile kavşak konumunda olan kesimlerde, 4 Mart-25 Nisan tarihleri arasında tüm günlerde hava araçlarıyla (drone) özel trafik denetimi gerçekleştirilecektir. Havadan yapılacak denetimler; sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, kırmızı ışık ihlali, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme-makas atma, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak/park etmek gibi kural ihlali yapan araçlar başta olmak üzere trafik kazalarına sebep olan diğer ihlallerde takip edilecektir” denildi.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Drone Destekli Trafik Denetimi Yapılacak