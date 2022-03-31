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Drift atarken MOBESE’ye yakalanan sürücüye 9 bin 875 lira ceza

Elbistan’da aracıyla ‘drift’ atarken MOBESE kameralarına yakalanan aracın sürücüsüne 9 bin 875 lira idari para cezası kesildi.

Drift atarken MOBESE’ye yakalanan sürücüye 9 bin 875 lira ceza
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Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü, suç ve suçluların tespiti ile trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla MOBESE kameralarını etkin olarak kullanıyor. İlçe merkezinin dört bir yanı, 100 adet kamera ile izleniyor. Kameralar, hırsızlık gibi asayiş olaylarının faillerinin tespiti ya da aydınlatılması ile kırmızı ışık ihlalleri ve drift gibi trafik ihlalleri için de en önemli unsur olarak kabul ediliyor. Trafik kurallarını hiçe sayarak hem kendilerinin hem de diğer sürücülerle yayaların hayatını hiçe sayan sorumsuz sürücüler kameralardan kaçamıyor. Bu durumun en son örneği ise Orhangazi Mahallesi’ndeki sanayi sitesi içinde yaşandı. Sanayide otomobiliyle ‘drift’ atan bir sürücü, MOBESE kameralarınca tespit edildi. Drif attıktan sonra bölgeden ayrılan otomobilin, plakası ile marka ve modeli kameralarca belirlendi. Haber merkezindeki görevliler, bilgileri sahada görevli olan tüm birimlere aktardı. Otomobilin güzergahı da diğer MOBESE kameralarınca tespit edildi. Kısa sürede otomobilin bulunduğu noktaya giden polis ekipleri, aracı durdurdu. Drift atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 9 bin 875 lira idari para cezası kesildi. Ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.

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