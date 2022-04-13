Dr. Çıtak, kansere dikkat çekti

Kanserin, dünyada ve ülkemizde sebebi bilinen ölümler arasında kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci sırada yer alan önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunun altını çizen Dr. Çıtak, “Kanser, aynı zamanda yüksek tedavi maliyetleri nedeniyle ülke ekonomilerinde ve iş gücünde çok ağır kayıplara neden olabilmektedir” dedi.

Kanserde erken teşhise dikkat çeken Elbistan Şehit Hilmi Özer İlçe Sağlık Müdürü Dr. Kazım Çıtak, Kanser Haftası’nın da bu konudaki katkısından bahsetti.

Dr. Çıtak, şunları söyledi:

“Oysa erken teşhis edildiğinde tedavinin mümkün olduğu ve yaşam kalitesinin artırılabildiği kanser türleri olduğu düşünülürse korunmanın önemi daha da artmaktadır. Teknolojinin ve tıbbın ilerlemesi ile elde edilen sonuçların daha etkin kullanılması ve halkı bilgilendirme/bilinçlendirme/farkındalık kazandırma çalışmalarına yoğunluk verilmesi amacıyla düzenlenen ‘Kanser Haftası” etkinlikleri, kanser mücadelesinde oldukça önemli bir yer tutmaktadır.

Erken teşhis oranlarında herhangi bir düşüş yaşanmaması için taramaların pandemi sürecinde de devam etmesi önem arz etmektedir. Pandemi gerekçesiyle taramaların ertelenmesi, ileri evre teşhis oranlarında artışa neden olabilmektedir. Pandemi sürecinde söz konusu kanser taramaları Covid-19 önlemleri doğrultusunda gerçekleştirilmelidir. Dünyada ve ülkemizde ilk sıralarda yer alan kanser türleri akciğer meme ve kolorektal olarak benzerlik göstermektedir.”

İlçedeki kanser taramalarına ilişkin de bilgiler aktaran Dr. Kazım çıtak, “Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) Elbistan İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde eski 1 nolu Aile Sağlığı Merkezi binasında hizmet vermektedir. 40-69 yaş arasındaki kadınlara 2 yılda bir meme kanseri için mamografi, 30-65 yaş arasındaki kadınlara 5 yılda bir rahim ağzı kanseri için HPV DNA, 50-70 yaş arasındaki kadın ve erkeklere kalın bağırsak kanseri için 2 yılda bir GGK testi ücretsiz olarak bakılmaktadır” ifadelerini kullandı.