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Döndü Kurt 78 yaşında,

Döndü Kurt 78 yaşında,
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Döndü Kurt 78 yaşında,

Gündere mahallesinden Hacı Hüseyin Kurt'un eşi, Hacı Bekir ve Emik Çuldan ailesinin kızı, Ahmet, Mehmet, Mustafa, Salih, Bekir ve Hacı Hasan Kurt kardeşlerin annesi, Döndü Kurt vefat etmiştir.

Cenazesi 6 Eylül 2021 Pazartesi günü öğle namazından sonra Gündere Camiinde cenaze namazı kılınarak aile mezarlığına defnedilecektir.

Taziye için telefonlar :

0 539 895 13 23 oğlu Ahmet Kurt

0553 174 26 65 oğlu Salih Kurt

0 541 798 78 26 oğlu Hacı Hasan Kurt

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Anahtar Kelimeler:
Döndü Kurt 78 Yaşında
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İlhan COLAK 3 gün önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.

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Ali Akarsu İstanbul 3 gün önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar dilerim

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DERVİŞ DOĞAN 3 gün önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN

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MEHMET BAYAZIT İHLAS MOTR V BİSLT 3 gün önce

ALLAH RAHMET EYLESİN BAŞINIZ SAĞOLSUN

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Göksel 2 gün önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Cesurçakır 2 gün önce

Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun

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