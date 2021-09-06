Döndü Kurt 78 yaşında,
Gündere mahallesinden Hacı Hüseyin Kurt'un eşi, Hacı Bekir ve Emik Çuldan ailesinin kızı, Ahmet, Mehmet, Mustafa, Salih, Bekir ve Hacı Hasan Kurt kardeşlerin annesi, Döndü Kurt vefat etmiştir.
Cenazesi 6 Eylül 2021 Pazartesi günü öğle namazından sonra Gündere Camiinde cenaze namazı kılınarak aile mezarlığına defnedilecektir.
Taziye için telefonlar :
0 539 895 13 23 oğlu Ahmet Kurt
0553 174 26 65 oğlu Salih Kurt
0 541 798 78 26 oğlu Hacı Hasan Kurt
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.