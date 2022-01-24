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Doktor beklerken hemşire ve ebe atandı

Sağlık Bakanlığı’nın 2022 yılı ocak dönemi isteğe bağlı iller arası yer değiştirme suretiyle atanma kurasında; birçok branşta açık bulunan Elbistan Devlet Hastanesi’ne uzman doktor yerine ebe ve hemşire atandı.

Doktor beklerken hemşire ve ebe atandı
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Bölgenin en büyük sağlık kuruluşu olan Elbistan Devlet Hastanesi, yılda yaklaşık 1 milyon hastaya hizmet veriyor. 24 uzmanlık dalına sağlık hizmeti sunulan Elbistan Devlet Hastanesi, son dönemde doktor açığı ile gündemden düşmüyor. Elbistan Devlet Hastanesi’nde kadın doğum, göz, kulak burun ve boğaz hastalıklarındaki açık nedeniyle vatandaşlar randevu bulmakta zorlanıyor.

102.dönem devlet yükümlülüğü kurasında 4 uzman hekim atansa da doktor açığıyla ilgili sıkıntının sürdüğü Elbistan Devlet Hastanesi’ne, 2022 yılı ocak dönemi isteğe bağlı iller arası yer değiştirme suretiyle atanma kurasında yerleşenler arasında uzman doktor yer almadı.

2022 yılı ocak dönemi isteğe bağlı iller arası yer değiştirme suretiyle atanma kurasında Elbistan Devlet Hastanesi’ne 7 hemşire, 7 ebe ve 1 de tıbbi sekreter görevlendirildi.

Aynı kurada Elbistan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ne de diş tabipleri Furkan Alpay ile Gülsüm Küçükbirader atandı.

Elbistan Şehit Hilmi Özer İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne de 2 tabip görevlendirilmesi yapıldı.

Sağlık Bakanlığı’nın, 103.dönem devlet yükümlülüğü kurasında Elbistan Devlet Hastanesi’ne açacağı kadrolar ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

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Doktor Beklerken Hemşire Ve Ebe Atandı