Doğan: “Öğretmenlik Meslek Kanunu bir an önce TBMM’de görüşülmeli”

Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önündeki basın açıklamasında konuşan Türk Eğitim-Sen 2 Nolu Şube Başkanı Bayram Doğan, söz konusu kanunun bütçe görüşmelerinin ardından TBMM’ye getirilmesi gerektiğini söyledi.

Kapalı kapılar ardından süreç yönetilmesine karşı olduklarını ve söz konusu kanunun paydaşları ile paylaşılması gerektiğini belirten Doğan, taleplerini sıraladığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Eğitim-öğretim hizmetlerinde tek istihdam modeli kadrolu öğretmen olmalıdır. Öğretmenlerimiz, öğretmen odalarında bölük pörçük edilmemelidir. Öğretmen atamaları, KPSS puan üstünlüğüne göre mülakat yapılmadan gerçekleştirilmelidir. Kariyer basamakları; 10 yıl öğretmenlik yapan uzman öğretmen, 20 yıl öğretmenlik yapan başöğretmen olarak düzenlenmeli ve kesinlikle sınavsız olmalıdır. Eğitim kurumlarına müdür ve müdür yardımcısı olarak atanacaklar sadece yazılı sınavla belirlenmelidir.

Okul idarecilerinin de öğretmenlerde olduğu gibi idareci olarak iller arası tayin istemelerinin sağlanması için düzenleme yapılmalıdır. Mevcut ek ders ücretleri yüzde 100 oranında arttırılarak öğretmenlerin rahat nefes alması sağlanmalıdır. Eğitim çalışanlarının vergi dilimi yüzde 15’te sabitlenmelidir. Tüm öğretmenlerin aylık karşılığı ders saati 15 saat olmalıdır. Öğretmenlerin her türlü istihdam, özlük, ödeme, disiplin, terfi, izin, atama iş ve işlemleri meslek kanunu içinde yer almalıdır.

Elverişsiz koşulların hakim olduğu bölgelerde görev yapan öğretmenlere brüt bir asgari ücret ile brüt asgari ücret arasında zorunlu hizmet tazminatı ödenmelidir. Eğitim çalışanlarının şiddete maruz kalmaları durumuna göre önleyici tedbirler ve caydırıcı müeyyideleri içeren düzenlemeler meslek kanunu ile belirlenmelidir. 3600 ek gösterge konusu mutlaka meslek kanunu ile düzenlenmelidir.”

Türk Eğitim-Sen olarak, mesleğin statüsünü sağlam ve yasal zemine kavuşturacak, öğretmenliğin saygınlığını arttıracak tedbir ve düzenlemeleri hayata geçirecek olan Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu desteklediklerini bildiren 2 Nolu Şube Başkanı Bayram Doğan, “Ancak, mevcut hak ve kazanımlarımızı riske atacak gelişmelere karşı da gereken her türlü hukuki ve demokratik hakkımızı kullanacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

Doğan, son olarak alım gücü düşen öğretmenlere ve kamu çalışanlarına en az 1000 lira seyyanen zam yapılmasını ve yüzde 3 refah payının da maaşlarına eklenmesini talep etti.