Doğan Mahallesi’nde yol sorununa neşter

Elbistan’a bağlı Doğan Mahallesi’nin kilit parke döşeli ana caddesi, santrallere doğalgaz ulaştırılması çalışmaları nedeniyle bozulmuştu. Mahalle halkının yanı sıra çevredeki diğer yerleşim alanlarında yaşayanların da ilçe merkezine ulaşım için kullandığı yaklaşık 1,5 kilometrelik yoldaki bozulma için uygulanan lokal tedbirler, sorunu ortadan kaldırmaya yetmemişti. Mahalle halkının, hemen hemen her platformda dile getirdiği yol sorununun çözümü için adım atıldı. Köstebek yuvasına dönen yolun sıcak asfaltla kaplanması için Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekiplerince çalışma başlatıldı.

Doğan Mahalle Muhtarı Önder Kerek, sıcak asfalt çalışmalarının, kış mevsimi öncesinde yapılmasının sevindirici olduğunu söyledi.

Yaklaşık 1,5 kilometrelik güzergahın asfaltlanacağını belirten Kerek, “Yolumuzun bozulması, mahallemizin en önemli sorunu haline gelmişti. Uzun süredir bu konudaki talebimizi dile getiriyorduk. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bu talebimiz doğrultusunda çalışmalara başladı. Çalışma bittiğinde hem mahalle halkımız tozdan dumandan kurtulacak hem de bu yolu kullanan araçlar için konforlu bir ulaşım sağlanacak.

Mahallemizin bu sorunun çözüme kavuşturulmasındaki çaba ve desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Hayrettin Güngör, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Sayın Ahmet Tıraş, Kuzey İlçeleri Daire Başkanı Sayın Cihan Çınar, Fen İşleri Müdürü Sayın Yunus Emre Derinöz ve personellerine şahsım ve mahallem adına teşekkür ederim” dedi.