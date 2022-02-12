Doğan, Av Komisyonu İl Temsilcisi seçildi

4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 3. maddesi gereğince; 2022-2023 av dönemine ait Kahramanmaraş İli Av Komisyonu, Vali Yardımcısı Erol Özkan başkanlığında toplandı. Toplantıya, İl Jandarma Komutanlığı’ndan Nuri Serkant, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Hacı Kalınkütük ve diğer komisyon üyeleri katıldı. Elbistan’ı ise Av Hayvanları ve Su Ürünleri Koruma ve Yaşatma Derneği Genel Başkanı Ali Haydar Doğan temsil etti.

Toplantıda 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu çerçevesinde Kahramanmaraş sınırları içerisinde İl Şube Müdürlüğü’nce uygulaması devam eden av ve yaban hayvanlarının korunması ve geliştirilmesi faaliyetleri, av hayvanı türlerinin biyolojileri ve popülasyon durumu dikkate alınarak, avlanma zamanları, avcı başına günlük avlanma limitleri, avlanması yasak edilen av hayvanları türleri ve ava kapatılacak alanlar ile avlanmaya ilişkin değer hususlar karara bağlandı. Alınan kararlar, Tarım ve Orman Bakanlığı’na gönderildi.

Toplantı sonucunda Ali Haydar Doğan, yeniden İl Av Komisyon Temsilcisi seçilen isim oldu.