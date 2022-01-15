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Doğalgazdaki zam faturaya nasıl yansıtılacak?

ARMADAŞ Genel Müdürü Mustafa Yılmaz, 1 Ocak 2022 itibariyle yüzde 25 zamlanan konut doğalgaz fiyatlarının faturaya nasıl yansıtılacağını anlattı.

Doğalgazdaki zam faturaya nasıl yansıtılacak?
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31 Aralık 2021 tarihine kadar kullanılan gaz bedeli eski fiyattan, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren kullanılan gaz bedelinin ise zamlı fiyattan faturalandırılacağını belirten ARMADAŞ Genel Müdürü Yılmaz, “Bilindiği üzere Botaş tarafından konut doğalgaz fiyatlarına 2022 yılı Ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere yüzde 25 zam yapmıştır. En çok merak edilen konu ise bu zam oranı müşterilere nasıl yansımaktadır? Özellikle şunu belirtmek isteriz ki, zam oranı müşterilerimize adaletli bir şekilde yansıtılmaktadır. Müşterinin tüketmiş olduğu doğalgaz tüketim değerinin ücretlendirilmesi” diye konuştu.

Yılmaz, faturalandırma işlemini de şu örnekle aktardı:

“Örneğin; Bir müşterimizin faturası 10 Ocak’ta okunmuş olsun. Bir önceki faturası da 10 Aralık 2021’de okunmuş olsun. Aradaki tüketim farkı ise 248 m³ olsun. Ortalama günlük tüketim değeri 8 m³ olur. Ocak ayındaki tüketim değeri 80 m³, Aralık ayındaki tüketim değeri ise 168 m³ olur. Böylece ocak ayında 80 m³ zamlı fiyattan aralık ayında da 168 m³ eski fiyattan faturalandırılır. İki rakam toplanıp üzerine KDV eklenerek fatura çıkarılır.”

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