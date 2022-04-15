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DKMP Elbistan Şefliği, kurakçılara göz açtırmıyor

Elbistan’da Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği ekipleri, kurakçılara göz açtırmıyor. Ekiplerin, son çalışmasında 2 canlı mühre ile kurak avı yaparken yakalanan bir şahsa 7 bin lira idari para cezası kesildi.

DKMP Elbistan Şefliği, kurakçılara göz açtırmıyor
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Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği ekipleri, mesailerinin büyük bölümünü kurakçılıkla mücadeleye ayırıyor. Kurakçılar, canlı mühre kullanarak üreme mevsiminde olan keklikleri tuzakla yakalamak için hemen her yıl bu dönemlerde ortaya çıkıyor. Dağlık alanlarda pusuya yatan kurakçılara karşı DKMP Elbistan Şefliği ekiplerinin mücadelesi ise sürüyor. Kurakçıların ensesinde olan DKMP ekipler, ilçe kırsalındaki denetimlerinde bir şahsın 2 adet canlı mühre ile kurak avı yaptığını belirledi. Şahsa, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na muhalefet suçundan yaklaşık 7 bin lira idari para cezası uygulandı. Şahsın avda kullandığı 2 adet canlı mühre ile malzemelere de el konuldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği ekiplerinin, yaban hayatı ile ilgili çalışma ve denetimlerinin aralıksız olara süreceği bildirildi.

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