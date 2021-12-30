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DKMP ekiplerinden yaban hayvanlarına yem desteği

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Göksun Şefliği ekipleri, kar ve soğuk hava dolayısıyla yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için yemleme çalışması yaptı.

DKMP ekiplerinden yaban hayvanlarına yem desteği
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Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, özellikle kış aylarında yiyecek sıkıntısı yaşayan yaban hayvanları için yem takviyesi yapıyor. DKMP Göksun Şefliği ekipleri de; ilçedeki yoğun kar yağışı sonrasında yem bulmakta zorlanan yaban hayvanları için yaklaşık 650 kilogram saman takviyesi yaptı. DKMP Göksun Şefliği ekipleri, soğuk hava ve yoğun kara aldırış etmeden yaban hayvanlarının bulunduğu yerlere götürdü.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Göksun Şefliği’nin, yaban hayatın devamlılığını sağlamak amacıyla yemleme faaliyetlerini kış mevsimi boyunca sürdüreceği bildirildi.

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DKMP Ekiplerinden Yaban Hayvanlarına Yem Desteği