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DKMP ekiplerinden yaban hayatına yem desteği

Elbistan ve Nurhak’ta kar ve soğuk hava dolayısıyla yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği ekipleri tarafından 15 ton yem bırakıldı.

DKMP ekiplerinden yaban hayatına yem desteği
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Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, özellikle kış aylarında yiyecek sıkıntısı yaşayan yaban hayvanları için yem takviyesi yapıyor. DKMP Elbistan Şefliği ekipleri de; son 2 gündür bölgeyi etkisi altına alan ve yer yer yarım metreye yaklaşan kar yağışı nedeniyle yem bulmakta zorlanan Anadolu yaban koyunu ve yaban keçileri başta olmak üzere doğada yaşayan hayvanlar için yaklaşık 15 tonluk yonca ve saman takviyesi yaptı.

DKMP Elbistan Şefliği ekipleri, kış şartlarının oldukça çetin geçtiği Nurhak ilçesinin Yılanovası ve Tatar Deresi bölgesi ile Elbistan’da Şardağı avlağı başta olmak üzere birçok noktaya yonca ve saman balyalarını ilk olarak araçları ile taşıdı. Araçların ilerleyemediği sarp bölgelere ulaşmak için balyaları sırtlayan görevliler, soğuk hava ve yoğun kara aldırış etmeden yaban hayvanlarının bulunduğu yerlere götürdü. DKMP görevlileri, bu çalışma ile birlikte yaban koyunu yerleştirme sahası ile yaban keçilerinin yaşam alanlarında geniş kapsamlı yemleme faaliyetine imza atmış oldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği’nin, yaban hayatın devamlılığını sağlamak amacıyla yemleme faaliyetlerini kış mevsimi boyunca sürdüreceği bildirildi.

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DKMP Ekiplerinden Yaban Hayatına Yem Desteği