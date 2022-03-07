Diyarbakır heyetinden Elbistan BBP’ye ziyaret

Kayapınar İlçe Başkanı Fırat Özmen ve Efraim Seyithan Hazarbeyli ile gerçekleştirdiği ziyarette, BBP MKYK Üyesi İbrahim Alagöz, BBP Elbistan İlçe Başkanı Hıdır Gezer ve Alperen Ocakları Elbistan Temsilcisi Tolgahan Bölükbaşı ile bir süre görüş alışverişinde bulunan BBP Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Tekbaran, “BBP olarak büyük bir aileyiz. Her bir il ve ilçe teşkilatımızla bu doğrultuda mümkün olduğunca bir araya geliyor, partimizin ve ülkemizin geleceğine ilişkin istişarelerde bulunuyoruz. Bu gün de Elbistan teşkilatımızı ziyaret ettik. Misafirperverliklerinden dolayı MKYK Üyemiz Sayın İbrahim Alagöz’e, İlçe Başkanımız Sayın Hıdır Gezer’e ve Alperen Ocakları Elbistan Temsilcimiz Sayın Tolgahan Bölükbaşı’ya teşekkür ediyoruz” dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) MKYK Üyesi İbrahim Alagöz de, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Teşkilatlarımız gönül birliği ile birbirine bağlıdır. Türkiye’nin neresinde olursa olsun, her bir partilimiz ya da teşkilat mensubumuz gittiği şehirde bir evi ve kardeşi olduğunu bilir. Diyarbakır’dan bizleri ziyarete gelen il başkanımıza ve beraberindeki heyete teşekkür ediyoruz. Gönülden bir hasbıhal ettik. Ziyaretleri için Sayın Tekbaran’a, Sayın Özmen’e ve Sayın Hazarbeyli’ye teşekkür ederim” şeklinde konuştu.