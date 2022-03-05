Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
İçme suyuna kallavi zam!
İçme suyuna kallavi zam!
Diyanet, fitre rakamını açıkladı
Diyanet, fitre rakamını açıkladı
34 bin öğrenciyi depreme hazırlamak için eş zamanlı tatbikat yapıldı
34 bin öğrenciyi depreme hazırlamak...
Hastaneye atanan doktorlar belli oldu
Hastaneye atanan doktorlar belli oldu
JASAT, telefon dolandırıcılarını film gibi operasyonla yakaladı
JASAT, telefon dolandırıcılarını film gibi...
banner191
banner162

Diyanet, fitre rakamını açıkladı

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, 2022 yılı fitre miktarını 40 lira olarak belirledi.

Diyanet, fitre rakamını açıkladı
banner167

Din İşleri Yüksek Kurulu, Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı başkanlığında yaptığı toplantı sonrasında 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2023 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarını 40 lira olarak belirlendiğini duyurdu.

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığınca karar sonrasında yapılan açıklamada, “Din İşleri Yüksek Kurulumuzca 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2023 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarı, İslam dininin temel kaynaklarında zikredilen deliller ve günümüz şartlarında bir kişinin günlük gıda ihtiyacının ortalaması esas alınarak 40 TL olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte her bir mükellef (fitre veren kişi) bir günlük kendi gıda harcamasına denk düşecek meblağı ya da daha fazlasını fitre/fidye olarak da verebilir. Bu miktar, nakdi olarak verilebileceği gibi gıda maddelerinden ayni olarak da verilebilir. Ayrıca belirlenen fitre miktarı fidye miktarıdır” denildi.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
DiyanetFitre Rakamını Açıkladı