Elbistan Din Görevlileri Derneği’nde iftar programı düzenlendi. Programa, Elbistan Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç, Diyanet-Sen Elbistan İlçe Başkanı Mehmet Yapıcı, Diva-Sen Elbistan İlçe Başkanı İlhan Polat ve imam hatipler ile müezzinler katıldı.

Program sonrasında değerlendirme yapan dernek başkanı Necati Aydoğan, katılımlarından dolayı herkese teşekkür etti.

Panemi süreci nedeniyle geleneksel iftar buluşmalarına ara vermek zorunda kaldıklarını hatırlatan Aydoğan, “Yaklaşık iki yıldan beri dünyada ve ülkemizde çok sıkıntılı pandemi dönemi yaşandı. Camilerimiz kapandı; cemaatten mahrum kaldı. İmam hatip ve müezzin kayyım arkadaşlarımızdan vefat edenler oldu. Vefat eden imam hatip arkadaşlarımıza ve tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Bu hastalıkla mücadele eden ve tüm hastalarınıza Rabbim den şifalar diliyorum. Bu virüs nedeniyle insanlar birbirinden kaçar hale geldi. Her sene düzenli olarak yaptığımız iftar programını yapma imkanı olmadı. Elhamdülillah yeniden her şey normale döndü dernek olarak bizde bu Ramazanda iftarda bir araya gelmek nasip oldu. Rahmet mağfiret ve bağışlanmanın zirveye ulaştığı bu ayda iftar sevincini yaşamış olduk.

Bir dakikanın veya saatin çok kıymetli olduğu bu günlerde davetimize icabet eden İlçe Müftümüz Hacı Mustafa Kılınç hocama, Diyanet-Sen Elbistan İlçe Başkanı Mehmet Yapıcı hocama, Diva-Sen Elbistan İlçe Başkanı İlhan Polat hocama ve imam hatip arkadaşlarımıza katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.