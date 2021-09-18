Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Jandarma trafikten okul geçitlerinde denetim
Jandarma trafikten okul geçitlerinde denetim
Engelli kızın gelinlik ve düğün hayali gerçeğe dönüştü
Engelli kızın gelinlik ve düğün...
Zabıtadan fahiş fiyat ve etiket denetimi
Zabıtadan fahiş fiyat ve etiket...
Artık polisi aramak için de ‘155’ yerine ‘112’ tuşlanacak
Artık polisi aramak için de...
Kalp Merkezi yılsonuna yetiştirilmeye çalışılıyor
Kalp Merkezi yılsonuna yetiştirilmeye çalışılıyor
banner191
banner162

Dilencinin üzerinden 800 lira para ve altın çıktı

Elbistan’da, Adıyaman’dan gelerek dilencilik yaparken zabıta tarafından yakalanan bir kadının üzerinden 800 liradan fazla para ile 1 çeyrek altın çıktı.

Dilencinin üzerinden 800 lira para ve altın çıktı
banner167

Elbistan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede dilencilik yapan şahıslara yönelik olarak denetimlerde bulundu. Zabıta ekipleri, özellikle cami önleri ve işlek caddelerde duygu sömürüsü yaparak haksız kazanç elde edenlere göz açtırmadı. İşlemleri için Zabıta Müdürlüğü’ne götürülen şahıslardan G.T. adlı kadının üzerinden çıkan para ise ekipleri şaşkına çevirdi. Adıyaman’dan geldiği öğrenilen G.T’nin üzerinden 200’lük, 100’lük ve 50’lik banknotlar halinde 800 liranın üzerinde para ile bileklik şeklinde çeyrek altın çıktı. Tutanakla üzerinden çıkan paralara el konulan G.T, Adıyaman’a geri gönderildi.

Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin bu yöndeki denetimlerinin aralıksız olarak süreceği öğrenildi.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Dilencinin üzerinden 800 Lira Para Ve Altın çıktı