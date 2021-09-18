Dilencinin üzerinden 800 lira para ve altın çıktı

Elbistan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede dilencilik yapan şahıslara yönelik olarak denetimlerde bulundu. Zabıta ekipleri, özellikle cami önleri ve işlek caddelerde duygu sömürüsü yaparak haksız kazanç elde edenlere göz açtırmadı. İşlemleri için Zabıta Müdürlüğü’ne götürülen şahıslardan G.T. adlı kadının üzerinden çıkan para ise ekipleri şaşkına çevirdi. Adıyaman’dan geldiği öğrenilen G.T’nin üzerinden 200’lük, 100’lük ve 50’lik banknotlar halinde 800 liranın üzerinde para ile bileklik şeklinde çeyrek altın çıktı. Tutanakla üzerinden çıkan paralara el konulan G.T, Adıyaman’a geri gönderildi.

Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin bu yöndeki denetimlerinin aralıksız olarak süreceği öğrenildi.