Devlet korumasında yetişen Afşinli Zümra’nın hayali gerçeğe dönüştü

Karakurt, tam burslu olarak eğitim gördüğü üniversitenin eczacılık fakültesini bitirdikten sonra kamu kurumlarına ataması yapılan devlet korumasındaki 985 genç arasında yer aldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, devlet korumasındaki 985 gencin kamu kurum ve kuruluşlarına ataması yapıldı. Kura için düzenlenen törende konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bugüne kadar devlet koruması altında yetişmiş 56 bin 726 gencin kamuda istihdam edildiğini söyledi.

Gençleri iyi bir geleceğe hazırlamak için çalıştıklarını ve kamuya yaptıkları atamaların da bunun önemli bir göstergesi olduğunu belirten Bakan Yanık, “Bugün devlet korumasından yararlanmış 985 gencimizi kamuya yerleştirmenin mutluluğunu birlikte yaşıyoruz. Bugünün, hayatınızda hayırlı ve güzel bir başlangıç olarak yer almasını temenni ediyorum. Bugünden sonra hatırladığınız ve yaşadığınız her şeyin size huzur, mutluluk, güven getirmesini temenni ediyorum. Çalışma hayatınızla ilgili sorunlar yaşamamanız için, herhangi bir sıkıntıyla karşılaştığınızda onların çözümünde yardımcı olabilmek için yanınızda olmaya, sizi her zaman, her türlü ihtiyaç duyduğunuz zamanda desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Ataması yapılan gençler arasında Afşin ilçesi nüfusuna kayıtlı 25 yaşındaki Zümra Karakurt da yer aldı.

Törende duygularını dile getiren Karakurt, hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Kendisi gibi koruma altında yetişen gençlere örnek olan Karakurt, “Ben, benim gibi olan bir şekilde hayata bazı yönlerden daha eksik başlayan çocukların, istedikleri ve hayal ettikleri zaman bir yerlere gelebileceğini göstermek için buradayım. Ben hayallerimi gerçekleştirdim” şeklinde konuştu.

Karakurt, şunları söyledi:

“Ortaokulda bakanlığımız akademik başarısı yüksek çocukları Paris'e göndermişti. Ben de bunlardan bir tanesiydim. İlk yurt dışı tecrübemi bakanlık sayesinde gerçekleştirmiş oldum. Bu başarı benimdi evet; ama bu başarımın görüldüğü ve ödüllendirildiği bir sistem beni çok daha gazla motive ve çalışmaya itti. Küçük bir kız olarak başladığım bu yolculuğa eczacı olarak devam edebiliyorsam biz koruma ve bakım altında olan çocukların ilgi, destek, sevgi ve emekle neler başarabileceğini bugün burada bir kere daha görmüş olduk.”

İstanbul Medipol Üniversitesi Eczacılık Fakültesini tam burslu olarak kazandığını ve mezun olduğunu aktaran Zümra Karakurt, “Çift anadal programı çerçevesinde de siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümünü okumaya devam ediyorum. Bu başarının arkasında gerçekten yüzlerce, binlerce insan var. Ben küçük bir kız olarak başladığım yolculuğa eczacı olarak devam edebiliyorsam, koruma ve bakım altında olan çocukların ilgi, destek, sevgi ve emekle neler başarabileceğini bugün burada bir kere daha görmüş olduk” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, Bakan Yanık ile hak sahibi gençler, atama kurası için butona birlikte bastı. Devlet korumasında yetişen 985 gencin kamu kurum ve kuruluşlarına ataması gerçekleştirildi. Kura sonrası ataması yapılan gençlerin isimleri ve görev yapacakları yerler ekrana yansıtılırken, Bakan Yanık ve gençler de atama sonuçlarını takip etti.

1996 yılında Afşin ilçesinde dünyaya gelen Zümra Karakurt, 2000 yılında babasını kaybettikten sonra aynı yıl Kahramanmaraş Çocuk Esirgeme Kurumuna verildi. Eğitimine devam eden Karakurt, 2014 yılında Çukurova Elektrik Anadolu Lisesinden mezun oldu. 2016 yılında İstanbul Medipol Üniversitesi Eczacılık Bölümü'nü tam burslu kazanan Karakurt, 2021 yılında mezun oldu. Şu anda çift ana dal programı ile Uluslararası İlişkiler Programına devam eden Karakurt, İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi'ne eczacı olarak atandı.