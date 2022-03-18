Devlet hastanesinde ilk kez el bileğinden koroner anjiyografi yapıldı

Elbistan Devlet Hastanesi’nin Kalp Merkezi’nde yer alan anjiyografi ünitesinde ilk defa el bileğinden anjiyografi yapıldı.

Birçok ilde bile bulunmayan Kalp Merkezi’nin açılmasının ardından Elbistan Devlet Hastanesi’ndeki ilkler sürüyor. Resmi açılışı 3 Aralık 2021’de gerçekleştirilen Kalp Merkezi, yaklaşık 100 günde onlarca hastanın hayatına dokundu. Kritik operasyonlar için kilometrelerce uzaktaki hastanelere gitmekten kurtulan ve sağlığına kavuşan son hasta ise 55 yaşındaki bir vatandaş oldu.

Kalp-damar rahatsızlığı bulunan 55 yaşındaki kadın hastaya, yapılan tetkikler sonrasında el bileğinden girilerek koroner anjiyografi yapılması kararlaştırıldı. Kalp Merkezi’ndeki bu kritik operasyon, Dr. Hayati Eren tarafından yapıldı.

Elbistan Devlet Hastanesi’nde bir ilk olarak kayıtlara geçen e bileğinden yapılan anjiyografilerde hastanın işlem bölgesine kum torbası konulmuyor. Bu sebeple hasta hareketsiz kalmasına gerek kalmıyor ve erkenden taburcu edilebiliyor.

Hasta memnuniyeti açısından son derece konforlu olan bu yöntem artık Elbistan Devlet Hastanesi’nde de uygulanmaya başlanmış oldu.