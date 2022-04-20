DEVA Partisi’nden iftara yolda yakalananlara iftariyelik ikramı

DEVA Partisi Elbistan İlçe Teşkilatı tarafından, iftar vakti trafikte kalan sürücülere ve iftara yetişemeyecek durumda olan vatandaşlar için anlamlı bir etkinliğe imza attı. İlçe Başkanı Muhammed Şahin, parti üyeleri ile birlikte trafik ışıklarında bekleyen araç sürücülerine oruçlarını açmaları için iftariyelik ikramında bulundu. Sürücüler ve vatandaşlar da düşünceli davranışlarından dolayı partililere teşekkür ettiler.

İftariyelik ikramı sonrasında değerlendirme yapan DEVA Partisi Elbistan İlçe Başkanı Muhammed Şahin, “Birliğin beraberliğin en anlamlı olduğu ramazan ayında, geçimi için canla başla çalışıp sofrasına son dakika yetişen ve orucunu trafikte açmak zorunda kalan vatandaşlarımıza trafik ışıklarında, ilçe teşkilatımız olarak iftarlık ikramlarda bulunarak geçim derdine çözüm olacak önerilerimizi sunduk” dedi.

Başkan Şahin, “Yoksulluğu bir kader olmaktan çıkaracağımızı, rant uğruna müteahhit ve patronlara dağıtılan kaynakların çalışana, çiftçiye, girişimciye, üretene, hakkını alnının teriyle kazananlara ve ihtiyacı olanlara vereceğimizi yineleyerek, sosyal yardımların adaletli bir şekilde, devlet güvencesi ile şeffaf bir şekilde devamını sağlayacağımızı, emeklinin, işçinin her kesimin satın alma gücünü koruyacak ve artıracak politikalar geliştirerek artıracağımız eylem planlarımıza halkımızın bir göz atmasını talep ederek, kendilerinin fikir ve düşüncelerine saygı duyduğumuzu bildirdik. Partimizin diğer partiler gibi erişilmez olmadığını, vatandaşlarımızın fikirlerinin olumlu olumuz bizler için birer anlam ifade ettiğini belirterek herhangi konu ve düşüncede çekinmeden bizlere ulaşabileceklerini dile getirdik” ifadelerini kullandı.