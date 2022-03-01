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Deva Partisi’nden esnaf ziyareti

Deva Partisi Elbistan İlçe Başkanı Av. Muhammed Şahin, yönetimiyle birlikte ilçede esnaf ziyaretinde bulundu.

Deva Partisi’nden esnaf ziyareti
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Deva Partisi Elbistan İlçe Başkanı Av. Muhammed Şahin, sorunları dinlemek ve partisinin başta esnaflara yönelik olmak üzere ülkedeki tüm kesimlerin ihtiyacına cevap verecek eylem planlarını anlatmak amacıyla haftalık olarak esnaf ziyaretleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

Başkan Şahin, “Esnaf gezilerimizde Elbistan halkının, esnafının sorunlarını dinleyerek onlara yapılması gerekenleri, onların bizlerden olan istek ve taleplerini dinleyerek gerekli notlarımızı alıyoruz. Gerek esnaflarımıza gerekse vatandaşlarımıza; 119 maddeden oluşan Deva Ekonomi eylem planımızı, 56 maddeden oluşan tarım eylem planımız başta olmak üzere demokrasiye geçiş planımızı, afet yönetim eylem planımızı, yarına atılım ve sosyal politikalar eylem planımızı anlatıyoruz. Bu eylem planları hakkında bilgiler paylaşarak, halkımız ve vatandaşlarımıza sorunlarımızın çözümü olan sandıkta hesap günü geldiğinde kendilerinin artık bastırılamaz hale gelen sorunlarının aslında basit çözümlere dayandığının amam bazı rant ve iktidar hesapları ile bunların göz ardı edildiğinin bilgisini paylaşıyoruz” dedi.

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Deva Partisinden Esnaf Ziyareti