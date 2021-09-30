Dev proje bu yıl da yatırım teklifinden öteye gidemedi

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın maliyetini ve bitirileceği yılı bile açıkladığını hatırlatan çiftçiler ise; “Bu yıl da Söğütlü Çayı boşa aktı. Bize de sadece bakmak kaldı” şeklinde konuşarak hayal kırıklılıklarını dile getirdiler.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan’ın, bölgedeki barajların durumuyla ilgili olarak geçtiğimiz yıl verdiği soru önergesine Tarım ve Orman Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’nca gönderilen resmi cevapta; Elbistan’daki üreticilerin 25 yıldır temelinin atılmasını beklediği Kavaktepe Barajıyla ilgili de gelişmelere yer verilmişti. Kavaktepe Barajı ve sulama şebekesiyle ilgili tüm çalışmaların tamamlandığı vurgulanan yazıda, inşaat ihalesinin de Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) tarafından üstlenileceği ifade edilmişti.

113 bin 420 dekar araziye su ulaştıracak projenin, 2021 yılı yatırım programına teklif edilen projeler arasında olduğunun altı çizilen cevabi metinde, barajın keşif bedelinin de 727 milyon TL olarak hesaplandığı belirtilmiş ve 2025 yılına kadar tamamlanmasının öngörüldüğü bilgisine yer verilmişti.

Bu açıklama, yıllardır barajlardan gelecek suyu gözleyen Elbistan çiftçisi için de ‘müjde’ olarak görülse de; aradan geçen 1 sene içinde ihale ya da başka bir fiziki adım atılmaması; heveslerinin kursaklarında kalmasına neden oldu.

Kıraç arazilere bolluk ve bereket getirmesini bekledikleri Kavaktepe Barajı’nın durumunu yılan hikayesine benzeten çiftçiler, “Bu projeye 25 yıl oldu. Isıtıp ısıtıp getirilmesinden usanmıştık. Hep gündeme geliyor ama arkasından bir kürek toprak bile atılmıyor. Bu yıl ise beklentimiz daha fazlaydı. TOKİ’nin yapacağı ve 2025’te biteceği açıklanmıştı. Açıklamanın üzerinden 1 yıl geçti. Ne gelen var ne de giden. Tekliften öteye gidemiyoruz. Binlerce çiftçinin umudu, gelecek yıla kaldı. Erteleye erteleye nereye kadar gidecek. Söğütlü Çayı akıyor biz de bakıyoruz. Kuraklık bir yandan belimizi büküyor zaten. Çiftçinin gözünde fer kalmadı. Artık sesimiz duyulsun istiyoruz. Teklif değil yatırım istiyoruz. Hiç değilse barajdan su gelse de bize de topraklarımıza can katsa” ifadelerini kullandılar.