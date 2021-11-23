Desteklerden kesilen vergilerin çiftçiye iade süreci başladı

Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, “Gelir Vergi Kanunu'nda yapılan değişiklik sonucu, kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan tarımsal destek ödemeleri üzerinden kesilen vergilerin iade edilmesi kararlaştırılmıştı. Bu karar doğrultusunda tahsil tarihinden itibaren hesaplanacak faiziyle ret ve iade edilme işlemleri başladı. Elbistan’da desteklerden kesilen verginin 5 yıl geriye dönük iadesini gerçekleştirmek isteyen çiftçilerimiz, Elbistan Vergi Dairesi’ne dilekçe ile başvurarak süreci başlatabilirler.

Söz konusu dilekçeye; iadenin yapılabilmesi için banka hesap numarasının da eklenmesi gerektiğini belirten Başkan Bulut, “Bir defaya mahsus olarak iade edilecek bu çalışmada son başvuru tarihi 31 Aralık 2021 olarak belirlendi. Tarımsal desteklerde vergi iadesiyle ülkemiz genelinde 2 milyon çiftçiye yaklaşık 5 milyar lira ödenmesi bekleniyor. Elbistan’da da çiftçilerimiz başvurularını son güne bırakmasınlar. Yıllar içinde gerçekleşen ödemelerden kesilen bütün verginin yasal faiziyle iadesiyle bu sene içinde bulunduğumuz durumun maddi kayıplarıyla oluşan birer yara sarılmış olacaktır. Çiftçilerimize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.