Desteklerden kesilen vergiler çiftçiye iade edilecek

Başkan Bulut, bu gelişmeyi çiftçi adına sevindirici bulduklarını belirterek, “Yıllar içinde gerçekleşen ödemelerden kesilen bütün verginin yasal faiziyle iadesi, zor günlerden geçen çiftçinin yarasına merhem olacak” dedi.

Çiftçiye verilen destekleme fonunun gelir olmadığı ve bu uygulamadan vazgeçilmesi yönünde mücadele verildiğini hatırlatan Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, Danıştay’ın da bu yönde bir kararının olduğunu hatırlattı.

Başkan Bulut, konuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, şöyle konuştu:

“Gelir Vergi Kanunu'nda yapılan değişiklik sonucu, kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan tarımsal destek ödemeleri üzerinden tevkif edilerek tahsili yapılan gelir vergisi, çiftçilerin düzeltme zamanaşımı süresi içinde tarha yetkili vergi dairelerine başvurmaları ve dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri şartıyla, tahsil tarihinden itibaren hesaplanacak faiziyle ret ve iade edilecek. Kanunla ilgili sürecin tamamlanmasının ardından, çiftçilere ödenen desteklerden kesilen verginin 5 yıl geriye dönük iadesi gerçekleştirilecek. Ayrıca, tarım sektörü ve çiftçilerin desteklenmesi için kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan destekleme ödemeleri, bundan sonra gelir vergisinden istisna tutulacak ve bu ödemelerden herhangi bir vergi kesintisi yapılmayacak.

Gelinen nokta itibariyle; mazot, gübre, ilaç ve tohum fiyatlarındaki zamlar nedeniyle beli bükülen çiftçimizin yarası, bir nebze de olsa sarılacak. Bir defaya mahsus olarak iade edilecek bu para, önümüzdeki günlerde belirlenecek şekliyle üreticilerimizin hesaplarına yatacak görünüyor. İnşallah en kısa sürede bu para ödenir. Çiftçilerimize hayırlı olsun.”

Açıklamasının devamında 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü’yle ilgili de değerlendirme yapan Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, “Kadın çiftçilerimiz tarımın görünmez kahramanlarıdır” dedi.

“Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerde emek yoğun işleri çoğunlukla kadınlar üstlenmektedir ve iş yükleri genellikle erkeklerden daha fazladır” ifadelerini kullanan Başkan Bulut, “Kadınlar, Türkiye’de büyük bir çoğunluğu küçük işletmelerden oluşan aile tarımının tam kalbindedir. Hem evde hem tarlada, hayatımızın ve üretimin her aşamasında destek veren eli nasırlı kadın çiftçilerimizin Dünya Kadın Çiftçiler Gününü canı gönülden kutluyoruz” ifadelerini kullandı.