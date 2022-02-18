Dernek binasına giren yaralı puhu, DKMP ekiplerine teslim edildi

Malatya Caddesi’ndeki bir binada bulunan Biçerciler Derneği’ne, akşam saatlerinde puhu kuşu girdi. Heybetli kuşu bir anda içeride gören dernek üyeleri, bitkin haldeki puhunun yaralı olduğunu ve uçamadığını fark etti. Dernek başkanı Bünyamin Şahin, kuşa su ve yem vererek derneğin bir odasında koruma altına aldı. Şahin, geceyi dernek binasında geçiren puhu kuşunu, tedavisinin yapılması ve tekrar doğaya salınması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği ile irtibata geçti. DKMP görevlileri, derneğe giderek puhuyu teslim aldı. Şefliğe götürülen puhu kuşu, tedaviye alındı. Puhunun, rehabilitasyon sürecinin ardından ait olduğu doğaya salınacağı belirtildi.

Biçerciler Derneği Başkanı Bünyamin Şahin, “Puhu kuşu dernek binamıza girdi. Oldukça büyük bir kuş. Yaralı ve bitkin olduğunu görünce de hemen su ve yiyecek verdik. Gece derneğimizde baktık. Sabah da hemen DKMP Şefliğini aradık. İnşallah tedavisi yapılacak ve doğaya kanat çırpacak” dedi.

DKMP Elbistan Şefli ekipleri de duyarlılığından dolayı dernek başkanı Bünyamin Şahin’e teşekkür ettiler.