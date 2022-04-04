Dermatoloji Uzmanı Ersivri, hasta kabulüne başladı

2002 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Dermatoloji (cildiye) Uzmanı Dr. Demet Ersivri, Özel Elbistan Yaşam Hastanesi’nde göreve başladı.

FDA onaylı cihazlarla hizmet verdiğini belirten Ersviri, “Siğil tedavisi, alerji testleri, ben alımı, kozmetik işlemler, cilt bakımı, epilasyon, dolgu, botoks, ip askılama, göz kapağı kaldırma, çatlak, lazerle cilt gençleştirme, ve selülit tedavileri, tırnak tedavisi, saç tedavileri, mezoterapi, PRP, kök hücre tedavisi, leke tedavisi, ilaçsız sivilce tedavilerini FDA onaylı cihazlarımızla yapıyoruz” dedi.

Dermatoloji (cildiye) Uzmanı Dr. Demet Ersivri kimdir?

1978 İskenderun doğumlu olan Uzm. Dr. Ersivri, 2002 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Adana Numune Eğitim Araştırma Hastanesi'nde ihtisasını tamamlayan Uzm. Dr. Demet Ersivri, memleketi Elbistan'a atanarak Elbistan Devlet Hastanesi’nde görev yaptı. Uzun yıllar Elbistan Devlet Hastanesi’nde görev yapan Uzm. Dr. Demet Ersivri, Özel Elbistan Yaşam Hastanesi’nde göreve başladı. Dermatoloji (cildiye) Uzman Dr. Demet Ersivri, evli ve 3 çocuk annesidir.