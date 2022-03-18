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Denetimli Serbestlik’ten 2 ayrı etkinlik

Elbistan Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce yükümlü ve personele yönelik olarak İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü ile Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında 2 ayrı etkinlik düzenlendi.

Denetimli Serbestlik’ten 2 ayrı etkinlik
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Elbistan Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nün, iki önemli gün için düzenlediği ilk etkinlik, şehit kabirlerinin temizlik ve bakım yapılması oldu. Denetimli serbestlik yükümlüleri ve personeller, Hocazade Mezarlığı’ndaki Elbistan Şehitliği’ni ziyaret ettiler. Buradaki şehit kabirleri ve çevresini temizleyen hükümlüler, akabinde manevi rehberlik birimi görevlisi Ahmet Çelik tarafından Kur’an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Diğer etkinlik ise, İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü kapsamında seminer şeklinde gerçekleştirildi. Seminer, Elbistan Fen Lisesi edebiyat öğretmeni Akif Dut tarafından verildi. Seminerde, İstiklal Marşı’nın yazım süreci ve Mehmet Akif Ersoy’un hayat hikayesi anlatıldı.

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Denetimli Serbestlikten 2 Ayrı Etkinlik