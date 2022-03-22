Deneme sürüşüne çıktığı otomobille kaza yaptı: 1 yaralı

Kaza, Battalgazi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, Selahattin D. idaresindeki 46 U 4297 plakalı otomobille, Yunus K.’nin kullandığı 46 F 1602 plakalı otomobil, Sekili Caddesi ile Paşalık Caddesi kesişiminde çarpıştı. Kazada, otomobillerde hasar meydana gelirken Selahattin D.’nin kullandığı otomobilde yolcu olarak bulunan Güler D. yaralandı. Kaza ihbarının ardından olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ilk müdahalesi 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılarak Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.