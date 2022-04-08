Demir’den bağımlılıkla mücadelede azim ve kararlılık vurgusu

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir başkanlığında, İlçe Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda paydaş kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin katılımlarıyla "Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı gerçekleştirildi.

Mehmet Akif Ersoy Sosyal Tesisleri’ndeki çalıştayın açılışında, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kayhan ve İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Recep Üncü tarafından uyuşturucu ile mücadele hakkında bilgi aktarıldı. Çalıştayda, uyuşturucu madde bağımlılığının yanı sıra alkol, teknoloji, oyun, kumar, tütün ve sigara bağımlılığı adı altında toplanılan konularla ilgili görüş alışverişinde bulunularak çözüm önerileri değerlendirildi.

Toplantı sonunda değerlendirme yapan Kaymakam Özkan Demir, Sağlık Bakanlığının koordinasyonu ve sekretaryasında çalıştaya katkı sağlayan tüm katılımcılara teşekkür etti.

Çalıştayın bu yılki temasının ‘Ben olsaydım’ şeklinde belirlendiğini anımsatan Kaymakam Demir, ilçede tüm bağımlılıkların üstüne kararlılık ve azimle gideceklerinin altını çizdi.

Bağımlığın; sadece ülkemizin değil dünyanın en büyük yaşamsal sorunlarından biri haline geldiğini belirten Kaymakam Demir, bu konunun çok yönlü bir mücadeleyle çözülebileceğine işaret etti.

Çalıştayın amacının ilçede mevcut bağımlılık ile ilgili sorunları tespit etmek ve çözüm önerilerini bulmak olduğunu anlatan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, şöyle devam etti:

“Bağımlılık sorunlarını sadece sağlık veya adli açılardan değil çok boyutlu bir şekilde ele almamız gerekiyor. İster uyuşturucu, ister alkol, isterse de kumar ve teknoloji olsun bağımlılık, günümüzde toplum sağlığını da yakından ilgilendirir hale gelmiştir. O yüzden de bu soruna karşı hayata geçirilecek stratejileri de bunlara göre belirlemek gerekiyor. Bu çalıştayla da kamu kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşları ile bir yol haritasının üzerinde çalışıyoruz.

Çalıştayla birlikte tüm aktörleri, bağımlılıkla mücadelenin aktif şekilde içine çekerek ortak bir strateji oluşturma gayretinde olacağız. Başta uyuşturucu olmak üzere tüm bağımlılıklarla kararlı bir şekilde mücadele edeceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın.”

Çalıştayın sonucunda elde edilen çözüm önerilerinin bir rapor halinde sentezlenip, bağımlılıkla mücadele sorununun çözümüne yönelik kullanılacağı ifade edildi.