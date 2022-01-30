Demirciler ve Tamirciler Odası’nın yeni başkanı Mehmet Mıhçı oldu

Elbistan Demirciler ve Tamirciler Odası’nda başkanlık seçimini kazanan isim, Mehmet Mıhçı oldu.

Seçimden galip çıkan Mıhçı, şahsına ve yönetimine duyulan güvenden dolayı tüm esnaflara teşekkür ederek, “Sandığın kazananı esnafımız olmuştur” dedi.

Elbistan Demirciler ve Tamirciler Odası’nın olağan genel kurulu, özel bir tesiste gerçekleştirildi. Mevcut başkan Ramazan Kaya ve Mehmet Mıhçı’nın başkan adaylığında gidilen genel kurula, meslek odaları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üye esnaflar katıldı. Genel kurul, salt çoğunluğun sağlanması ve divanın oluşturulmasını müteakip, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Daha sonra odanın mali hesap, denetim ve yönetim kurulu raporları okunarak üyelerin oylarına sunuldu. Seçimle ilgili gerekli hazırlıkları yapmasının ardından oy kullanma işlemi başladı. Başkan adayı Ramazan Kaya mavi, diğer aday Mehmet Mıhçı ise beyaz pusulayla seçime girdi. Seçimde, 701 üyeden 601’i oy kullandı. Oy kullanma işlemi ise saat 17.00’de sona erdi. Yapılan oy sayımı sonrasında başkan adayı Mehmet Mıhçı, 358 oy alarak yeniden bu göreve seçildi. Başkanlık yarışındaki Ramazan Kaya ise 235 oy aldı. Seçimlerde 8 oy ise geçersiz sayıldı.

Mehmet Mıhçı başkanlığındaki odanın yönetim kurulu üyeleri ise Veli Dal, Ahmet Ceylan, Emrullah Hurman, Abdulkerim Yay, Ahmet Evin ve Mustafa Teke’den oluştu.

Elbistan Demirciler ve Tamirciler Odası’nda başkanlık görevine seçilen Mehmet Mıhçı, tüm esnafların bir aile olduğunu söyledi.

Esnaflar için gecesini gündüzüne katarak çalışacaklarını vurgulayan Başkan Mıhı, “Sonuçlar, tüm esnaflarımıza hayırlı ve uğurlu olsun. Biz bir aileyiz. Allah utandırmasın. Allah, oy verenden de vermeyenden de razı olsun” şeklinde konuştu.

Başkan Mıhçı ve yönetim kurulu üyeleri daha sonra tebrikleri kabul etti.