Dar gelirli kadınların finansmanında MicroCreditToken dönemi

Mevcut bir kripto para birimi blokzincirine bağlı tokenlere her geçen gün yenileri eklenirken, dar gelirli kadınlara finansman sağlayan TİSVA'nın kaynak temini amacıyla çıkaracağı MicroCreditToken 14 Ocak'ta ön satışa sunulacak.

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Aziz Akgül, konuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, “MicroCreditToken (MCT) ile hedefimiz Marsa gitmek değil, yoksulluğun olmadığı bir dünyaya ulaşmak!” dedi.

TİSVA Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Aziz Akgül, bugüne kadar 64 ilde 200 binden fazla dar gelirli kadına, 1 milyar 250 milyon liralık mikrokrediyi teminat ve kefalet olmadan verdiklerini söyledi.

Yoksulların işlerini kurmalarına ve geliştirmelerine yardımcı olmak için finansal ve sosyal aracılık hizmeti sunduklarını aktaran Akgül, finansman eksikliğinden dolayı mikrokredi arayışındaki kişilerin ihtiyaçlarının tam karşılanamadığını ifade etti.

Akgül, finansman sorunu karşısında küresel mikrofinans sistemine ve sosyal girişimciliğe yeni bir ivme kazandırarak fon kaynağı oluşturma ihtiyacı duyduklarını, tam da bu noktada bir kripto para çıkarmayı düşündüklerini ve MicroCreditToken fikrini ortaya attıklarını kaydetti.

TİSVA Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Aziz Akgül, şöyle konuştu:

“MicroCreditTokenın nihai amacı, Hepitalist bir dünyada finansal kaynaklara erişimi arttırarak yoksulluğu azaltmak ve dünyada mikrogirişimciye yönelik mikrokredi projelerinde kullanılan tek token olmaktır. MicroCreditToken, dünya genelinde mikrokrediye ihtiyaç duyan yaklaşık 1,5 milyar yoksula finansal sermaye desteği sağlamayı amaçlıyor. Böylece dünya genelinde yoksulluğun, sosyal girişimcilik ve mikrofinans vasıtasıyla ortadan kaldırılmasını hedefliyoruz.”

MicroCreditToken, www.microcredittoken.com platformunda 14 Ocak 2022 tarihinde ön satışa sunulacak. Ön satıştan faydalanmak isteyenler web sitesini ziyaret ederek kayıt yaptırılabilecek.