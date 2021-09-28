Dar gelirli ailelerin kışlık ekmek ihtiyacı için un desteği

Elbistan’da, özellikle kırsal mahallelerde kışlık ekmek yapma geleneği sürüyor. Tandır başına geçen kadınlar, çoğu zaman imece şeklinde kış boyunca tüketecekleri ekmekleri hazırlamak için emek harcıyor. Geleneksel yöntemlerle sacda pişirilen yufka ekmekler, kış boyunca tüketmek için evlerde yerini alıyor.

İğdeliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği de kış ekmeği sezonunun geldiği bugünlerde; dar gelirli ailelerin yanında olduğunu bir kez daha ispatladı. Derneğin irtibata geçtiği hayırseverlerin desteği ile alınan 87 çuval un, tespit edilen dar gelirli ailelere dağıtıldı.

Dernek sözcüsü Yahya Marangoz, konuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede; bu tür yardım faaliyetlerini geleneksel hale getirdiklerini söyledi.

Alan el ile veren el arasında köprü vazifesi görerek 87 dar gelirli ailenin yüzünün gülmesine vesile olduklarını belirten Marangoz, “Hayırseverlerimizden Allah razı olsun” dedi.

Marangoz, “Hayırsever bir vatandaşımız, kışlık ekmeğini yapamayanlar vardır düşüncesi ile bizlerle temasa geçti. Hayırseverimizin desteği ile 87 torba un aldık. Bu unları, belirlediğimiz 87 dar gelirli aileye ulaştırdık. Dernek olarak veren el ile alan el arasında köprü oluyoruz. Yaklaşan kış öncesinde un alamayacak durumda olan vatandaşlarımızın bu derdini el birliği ile çözmüş olduk. Bu ve benzeri hayır işlerinin diğer vatandaşlarımıza da örnek olmasını istiyoruz. Allah, yardımı yapan kardeşlerimizden razı olsun” şeklinde konuştu.