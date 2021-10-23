Damperi açık kalan kamyon MOBESE direğini parçaladı

Elbistan’da, damperi açık bir şekilde karayolunda seyreden hafriyat kamyonun çarptığı MOBESE’ye ait plaka tanıma sisteminin direkleri parçalandı.

Olay, Elbistan-Nurhak karayolunun şeker fabrikası kavşağı yakınlarında meydana geldi. Nurhak istikametinden gelen hafriyat kamyonunun damperi, iddiaya göre hidrolik sistemindeki arıza nedeniyle tam kapanmadı. Damperi açık şekilde karayolunda ilerleyen kamyon, araç plakası tanıması için kamera kurulum çalışmaları süren MOBESE sisteminin direğine çarptı. Çapmanın etkisiyle damper düzeneğe takıldı ve sisteme büyük hasar verdi. Direğin bir bölümü tamamen yerinden koparken diğer kısmı da refüje düştü. Olaya ilk olarak gürültüyü duyan uygulama noktasındaki polisler müdahale etti. MOBESE direğinin parçalanmasına neden olan kamyon, şeker fabrikası girişinde durduruldu.

Polis ekipleri, direğin yola devrilmesi ihtimaline karşı bölgede geniş kapsamlı güvenlik önlemi aldı. Olay nedeniyle karayolunun Nurhak istikametinde trafik kontrollü olarak verildi. Direk parçalarının kaldırılması için vinç yardımıyla çalışmalar başladı.