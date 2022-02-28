DAKUD, Sivil Savunma Haftasını kutladı

Sivil savunma haftası münasebeti ile DAKUD üyesi kulüpler, Elbistan Dağcılık Kulübü ev sahipliğinde bir araya gelerek sivil savunmanın önemi ve yapacakları faaliyetler ile ilgili istişarelerde bulunup sivil savunmanın önemine dikkat çekti.

Doğu Akdeniz Arama ve Kurtarma Derneği (DAKUD) Başkanı Dt. Ömer Ünsal, sivil savunmanın öneminin her geçen gün daha çok anlaşıldığını söyledi.

‘Biz daima sessizce nöbetteyiz’ diyen Ünsal, yaptığı açıklamada, “Her geçen gün önemini daha iyi anladığımız sivil savunmanın farkındalığını artırmak için bugün burada toplandık. Olası afet durumlarında gönüllülerin gayreti büyük önem arz etmektedir. Biz daima sessizce nöbetteyiz” şeklinde konuştu.

Ünsal, tüm vatandaşları da sivil savunma konusunda oluşturdukları gönül birliğine katılmaya davet etti.