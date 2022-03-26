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Daha yeşil bir Elbistan için 8 bin fidan dağıtıldı

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş’ın girişimleri ile temin edilen 8 bin fidan, vatandaşlara dağıtıldı.

Daha yeşil bir Elbistan için 8 bin fidan dağıtıldı
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Başkan Tıraş, önümüzdeki günlerde 30 bin fidan daha getirtileceğini ve ilçedeki kurum, kuruluş ile sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile toprakla buluşturacaklarını söyledi.

AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, ilçenin geleceği için bir ağacın dahi önemli olduğunu bildiklerini ifade ederek, "Vatandaşlarımızdan fidan dikmelerini ve onları korumalarını istiyoruz" dedi.

İlk etapta 8 bin fidan temin edildiğini belirten Başkan Tıraş, “Dünya Ormancılık Haftası kapsamında şehrimizin daha yeşil bir hale gelmesi için çaba gösteriyoruz. Temin ettiğimiz 8 bin fidanı da bu kapsamda mahalle muhtarlarımıza ve vatandaşlarımıza dağıttık. Vatandaşlarımızın fidan ve ağaç sevgisinin artmasını amaçlıyoruz. Yeni kurulan Elbistan Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefliğimizle birlikte, inşallah ağaçlandırma noktasında birçok önemli projeyi hayata geçireceğiz. Bu çerçevede ilçemize 30 bin fidan daha gelecek. İnşallah el ele vererek bu fidanları kentimizin dört bir yanında toprakla buluşturacağız” ifadelerini kullandı.

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