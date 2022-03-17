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Daha temiz bir kent için muhtarlarla işbirliği

Elbistan Belediyesi Çevre ve Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından, daha temiz bir çevre için merkezdeki mahalle muhtarları ile istişare toplantısı düzenlendi.

Daha temiz bir kent için muhtarlarla işbirliği
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Merkez mahalle muhtarlarıyla talep ve önerilerini görüşmek için toplantı düzenleyen Elbistan Belediyesi Çevre ve Temizlik İşleri Müdürü Osman Tatar, kentin temiz tutulması, cadde ve sokaklara gelişi güzel çöp bırakanların uyarılması konusunda destek istedi.

Elbistan’ı hep birlikte daha temiz bir geleceğe taşımayı hedeflediklerini vurgulayan Tatar; “Belediye başkanımızla yaptığımız istişare neticesinde muhtarlarımızla işbirliği yapma kararı aldık. Toplantıya davet ettiğimiz merkez mahalle muhtarlarımızla yaptığımız istişare neticesinde, daha temiz bir çevre için nelerin yapılması gerektiğini konuştuk. Sağ olsun muhtarlarımız desteklerini esirgemediler. Vatandaşlarımızdan ricamız çöpleri gelişi güzel atmamaları, çevre temizliğine karşı hep birlikte duyarlılık göstermeleridir. İnanıyorum ki daha temiz, daha güzel Elbistan’ı hep birlikte inşa edeceğiz. Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Gürbüz’e ve muhtarlarımıza destekleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Toplantıya katılan muhtarlar da, Çevre ve Temizlik İşleri Müdürü Osman Tatar’a gösterdiği hassasiyet ve kendileriyle yaptığı işbirliği için teşekkür etti.

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