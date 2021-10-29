Cumhuriyetimiz 98 yaşında

Cumhuriyet Bayramı kutlama programı, 28 Ekim Perşembe günü Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başladı. Etkinlikler, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98.yıldönümünde sabah İlçe Kaymakamı Özkan Demir’in tebrikleri kabulüyle sürdü. Kaymakam Demir’in makamında gerçekleşen kabulün ardından protokol üyeleri, kutlamaların yapılacağı Cumhuriyet Meydanı’na geçti. Törene, Kaymakam Özkan Demir, Belediye Başkan Vekili Dilek Çevik, Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, Garnizon Komutanı Asteğmen Mehmet Fatih Arslan, Elbistan Meslek Yüksekokulu Müdürü Muharrem Eren, Kahramanmaraş Barosu Elbistan Temsilcisi Av. Cihat Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kayhan, İlçe Jandarma Komutan Vekili Halil İbrahim Berktaş, AK Parti İlçe Başkan Vekili Ertuğrul Sönmez, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Av. Tayfun Barış Arslan, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Üzeyir Bostan, daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende ilk olarak Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Belediye Başkan Vekili Dilek Çevik’le birlikte öğrencilerin ve vatandaşların Cumhuriyet Bayramını tebrik etti.

Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, “Vatan topraklarından atılmak istenen Türk milleti, Türkiye Cumhuriyeti’nin 29 Ekim 1923’te kurulmasıyla yeniden doğmuştur” dedi.

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, “Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yıldönümünü kutlamanın coşku ve heyecanını birlikte yaşıyoruz. Yaklaşık yüz yıl önce aziz milletimiz büyük Atatürk’ün önderliğinde, tarihte eşine az rastlanan ve pek çok millete örnek olmuş bir varoluş - yok oluş mücadelesi vermiştir. Dünyaya efendilik taslayan emperyalist güçler ülkemizi işgale başlamışlar, tüm tarihi boyunca özgür ve bağımsız yaşamış olan milletimizin boynuna esaret zincirini takmaya kalkmışlardır” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetin, milletimizin tarihsel çıkış yolu olduğunun altını çizen Kaymakam Demir, sözlerini, “Askeri ve siyasi bir deha olan Mustafa Kemal Atatürk, önder kişiliği ile bu yolun dünya ile birleşmekten, uluslararası yarıştan kopmamaktan, bilim ve çağdaşlıktan geçtiğine işaret etmiştir. Dünyanın en güzel coğrafyasında, ama üzerinde hiç bir zayıf devleti barındırmamış zorlu bir coğrafyada yaşıyoruz. Tarihimiz hep mücadelelerle geçti. Bugün de yine emperyalist güçlerin ve onların maşası olan ülke ve örgütlerin ülkemizi kuşatma, zayıflatma ve türlü provokasyon çalışmalarına maruz kalıyoruz. Devletimiz ve aziz milletimiz Kuzey Irak’ta, Suriye’de, Doğu Akdeniz ve Libya’da ve kardeş ülkemiz Azerbaycan’da tüm kararlılığıyla mücadelesine devam etmektedir. İnanıyoruz ki biz bir ve beraber oldukça üstesinden gelemeyeceğimiz hiç bir zorluk yoktur. Çağlar açıp kapatan ecdadımızın büyüklüğüne tarih ve bütün dünya defalarca şahitlik etmiştir.

Bu büyük günde cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Atatürk’ü ve milli mücadelemizin bütün kahramanlarını; kanlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi sonsuz minnet ve şükran duyguları içinde saygıyla anıyorum” cümleleri ile tamamladı.

Kaymakam Demir’in konuşmasının ardından öğrenciler şiirler okudu. Cumhuriyet oratoryosu ve 10. Yıl Marşı’nın okunduğu kutlama programı, halk oyunları ve mehteran takımının gösterisi ile devam etti.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, okulların, bando eşliğinde gerçekleştirdiği tören geçişi ile sona erdi.